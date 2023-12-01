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Розпредани цали тираж кнїжки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки”

автор Б. Варґа
автор Б. Варґа 70 Опатрене

НОВИ САД – Цали тираж кнїжки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки”, автора о. Владимира Еделинского Миколки – розпредани.

НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох видали концом марца тоту етноґрафску студию, у 300 прикладнїкох.

Кнїжка о. Еделинския Миколки обрабя обичаї и способ живота Руснацох у Сриме и Бачки, а по словох рецензентох, представя єден значни крочай у компаративним виглєдованю обичайох Руснацох на обидвох бокох Дунаю.

Зоз автром розпочани розварки о другим дополнєним виданю.

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