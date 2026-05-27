РСВ додзелєл погар и медалї рукометашом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометашом Русина, всоботу, 23. мая у Спортскей гали у Руским Керестуре Рукометни союз Войводини урядово додзелєл погар и медалї за освоєне перше место у лиґи и виборени пласман до висшого ранґу.

Припознаня додзельовали директор лиґи Деян Мартинович и комесар за судийох Никола Мушич.

Медалї достали шлїдуюци бавяче: Борис Югик, Предраґ Марянац, Филип Тома, Алекса Костелник, Филип Ноґо, Петар Пирожек, Виктор Микита, Миле Зеленович, Стефан Дюрко, Марко Слива, Лука Стойков, Милан Чолич, Владе Орлич, Владимир Бакша и тренер Бранислав Кртинич.

РК „Русин” после додзельованя требал одбавиц и першенствене стретнуце, медзитим госци зоз Нового Кнежевцу пре приватни причини нє пришли, та стретнуце реґистроване як побида наших рукометашох.

Рукометаше Русина на додзельованю випровадзели колеґиню рукометашку до пензиї, Йована Шилованович престала бавиц активно рукомет.

У шлїдуюцим колу Трецей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц процив екипи РК „Ґрафичар” зоз Бездану.