РТВ: Єдина панї медзи 40 музичарами

НОВИ САД – У наяви дводньового музичного случованя „РТВ пикник – вежнї покровец”, 24. и 25. юния, хторе орґанизує Радио-телевизия Войводини и єй два оркестри: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер, представена виолинисткиня Олеся Балач, єдина панї медзи музичарами Велького народного оркестра.

Виолинисткиню Олесю Балач знаме од дзецинства, а поряднє є членїца нашого руского Националного оркестра. На виолини почала грац кед єй було пейц роки, а як гвари дзекуюци своєй шестри хтора тиж виолинисткиня и оцови Юлиянови Рамачови Чамови.

У наяви концертох РТВ пише же Олеся зоз своїм окремним талантом збогаци перши дзень концерта, кед окрем ґрупних музичних нумерох виведзе и свою соло точку „Монти Чардаш”.

Цали текст о Олесї Балач мож опатрив на тим линку.