Радио програма по руски по лєтней програмскей шеми

НОВИ САД – Радио програма по руски РТВ ше од пондзелку, 23. юния емитує зоз лєтну програмску шему.

На УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, кажди дзень од 6 по 8 годзин будзе ше емитовац раншу програму, а од пондзелку до пиятку буду емитовани прилоги на рижни теми и стаємни рубрики, як и информативни емисиї.

Висти на 6:30 годзин, а ширшу информативну емисию Ранши дньовнїк на 7:30 годзин. Вшелїяк, музики ше пошвеци векша часц програми же би слухачом лєтни рана починали весело и розбавено.

Пополадньова часц програми на руским язику почина точно на поладнє зоз вистами, потим до 12:30 годно слухац музику, а од 12:30 до 14 годзин, место тематских емисийох, од пондзелку до пиятку буду емитовани емисиї Влєце пополадню у котрей буду рижни змисти: пондзелок ше пошвеци спорту и збуваньом по наших местох, вовторок будзе бешеди о польопривреди и животу на валалє, стреду буду заступени змисти зоз култури, штварток ше будзе обрабяц теми за дзеци и младих, а пияток, окрем же ше наяви збуваня котри би слухачом могли буц интересантни, огляднє ше и на теми котри вязани за фамелию, старших…

Цалу програмску шему през лєто мож опатриц на тим линку.

Радио програму по руски мож слухац нас кажди дзень на ултра кратких габох 92, 100 и 107, 1 меґагерци.