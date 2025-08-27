РТВ: Виола Михаила Колєсара застановює час

НОВИ САД – У емисиї Добре рано Войводино (Добро јутро Војводино)на першей програми Радио-телевизиї Войводини приказани прилог новинарки Андреи Добросавлєвич о нашому познатому виолистови и музичарови Михайлови Колєсарови.

Длугорочного члена шпивацких ґрупох у новосадским Руским културним центре Михаила Колєсара мож стретнуц на уходзе до Дунайского парку у Новим Садзе, як одушевено грає на своєй виоли. А як цо новинарка Добросавлєвич гварела зоз виоли Михайла Колєсара виходза тони хтори застановюю час. Його музика злучує преходнїкох, здогадує нас же уметносц нє жиє лєм на вельких сценох, алє и медзи людзми.

