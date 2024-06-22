НОВИ САД – Дводньове музичне случованє наволане „РТВ пикник – вежнї покровец” (РТВ пикник – понеси ћебе), хторе орґанизує Радио-телевизия Войводини и єй два оркестри: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер, знагоди Шветового дня музики, швета Видовдан и Дня Дунаю, будзе на пондзелок и вовторок 24. и 25. юния.

РТВ пикник будзе на отвореним, опрез будинка РТВ на Мишелуку. Концерти почню на 19 годзин, а будинок телевизиї будзе отворени за нащивительох од 17 годзин обидва днї.

Перши дзень пошвецени традицийней сербскей народней музики. Вельки народни оркестер РТВ-а виведзе вецей инструментални мелодиї и народни шпиванки, а госцинска вечара будзе солистка Аня Недельков. Медзи музичарами Велького народного оркестра и єдина панї, виолинисткиня Олеся Балач, хтора окрем ґрупних музичних нумерох виведзе и свою соло точку „Монти Чардаш”.

Други концерт приноши рижни популарни нумери филмскей, еверґрин и поп музики, хтори виведзе Вельки тамбурови оркестер РТВ-а и „Aleksandar Dujin Orchestra“, а учартвує и вокална солистка Милица Дудич Понєвич. Того вечара ше злуча традицийни тамбурово звуки зоз шветовима музичнима гитами.

Уход на случованя ше нє наплацує, а автобусни линиї 19 и 69 буду исц частейше.