Рухоми мамоґраф од 2. марца у Кули

КУЛА – Од 2. марца, у орґанизациї Дома здравя, до општини Кула сцигнє рухоми мамоґраф, зоз чим ше предлужує кампаня превенциї и вчасного пренаходзеня хороти. Мамоґраф од 2. марца будзе у Кули, а потим и у Червинки и Сивцу.

Право на безплатни превентивни препатрунок маю жени старши як 40 роки хтори нє хоровали од карциному було хторей файти, нє доставаю онколоґийну терапию и нє робели мамоґрафию або ЦТ знїманє прешли 12 мешаци.

Кед же скорей робена мамоґрафия або ЦТ було хторого орґана, нєобходне же би прешло найменєй 12 мешаци од остатнього знїманя. Приявиц ше можу и жени младши як 40 роки, а обовязне заказованє у валалскей амбуланти.

Вчасне пренаходзенє хороти дава векшу шансу за подполне вилїченє. Мамоґрафия наймоцнєйши союзнїк у борби за здравє жени, понеже пренаходзи пременки у фази кед лїченє и резултат найвигоднєйши.