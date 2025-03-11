Рукометаше победзели на отвераню другей полусезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб Русин внєдзелю 9. марца у спортскей гали у Руским Керестуре одбавел перше першенствене стретнуце другей полусезони Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Тител” зоз Тителу и у квалитетним стретнуцу зазначел побиду зоз резултатом 26:24 (15:11).

За РК „Русин” наступели – Михайло Мудри, Виктор Микита, Лука Стойков, Матия Чапко, Борис Югик, Предраґ Марянац, Алекса Костелник, Иґор Варґа, Филип Ноґо, Марко Слива и Филип Тома.

Ґоли за екипу Русина дали: Алекса Костелник (9), Марко Слива (5), Виктор Микита (3), Борис Югик (3), Иґор Варґа (3), Михайло Мудри (2) и Филип Тома (1).

У идуцим 2. першенственим колу другей полусезони Трецей лиґи Войводини, РК „Русин” будзе бавиц у Кляїчеве процив екипи РК „Кляїчево Чонопля”.