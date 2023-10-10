Рукометаше Русину у новей лиґи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Треце коло новоформованей войводянскей лиґи ґрупа А, рукометаше Русину одбавели внєдзелю 8. октобра у Червинки, дзе одбавели општински дерби зоз екипу Червинка 2, у хторим домашнї победзели зоз 37:25.

Ґоли за Русин на тим стретнуцу посцигли – Виктор Микита и Милутин Буторович дали по 3 ґоли, Борис Югик и Филип Ноґо по 2, Иґор Варґа 4, капитен Славко Гербут 5, и Вукан Вуєвич дал 6 ґоли.

У новоформованей войводянскей лиґи ґрупа А, рукометаше Русину нашли ше помедзи осем екипи – Србобран, Кляїчево, Єдинство (Бочар), Червинка 2, Борац (Бачки Ґрачац), Ґрафичар (Бездан) и Обилич (Нови Кнежевац).

Русин перше коло одбавел 23. септембра у Бочару дзе страцел од екипи Єдинства зоз 34:11. Було то нєровноправне бависко на хторе Русин пошол лєм зоз шейсцома бавячами и ґолманом. Потим, внєдзелю 1. октобра, у керестурскей спортскей гали одбавене стретнуце процив Рукометного клубу „Кляїчевоˮ од хторого Русин ознова страцел зоз резултатом 26:24.

У шлїдуюцим 4. колу, хторе будзе отримане на нєдзелю 15. октобра, у Спортскей гали, Русин дочека екипу Ґрафичар зоз Бездану.