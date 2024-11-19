Рукометаше виборели нєришени резултат

ДЕБЕЛЯЧА – Рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 17. новембра у спортскей гали ОШ „Моша Пияде” у Дебелячи одбавел седме першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Тител” и зазначел нєришени резултат хтори на концу стретнуца глашел 25:25 (13:12).

За РК „Русин” наступели – Виктор Микита, Лука Стойков, Предраґ Марянац, Филип Орос, Иґор Варґа, Филип Ноґо, Филип Тома и Славко Гербут.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели Филип Орос, посцигнул шейсц ґоли, потим капитен Виктор Микита и Филип Тома хтори дали по пейц ґоли, а тиж розположени за бависко бул и Славко Гербут хтори дал штири ґоли.

У идуцим 8. колу, а источасно и остатнїм у тей полусезони першенства Трецей лиґи Войводини РК „Русин” будзе бавиц на стреду 20. новембра у спортскей гали у Руским Керестуре процив екипи РК „Обилич” зоз Нового Кнежевцу.