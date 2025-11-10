Рукометашки поражени у Новим Садзе

НОВИ САД – Женски рукометни клуб „Русин” всоботу, 8. новембра, у Спортскей гали „Слана бара” у Новим Садзе одбавел осме першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Петров – Кач” и зазначел пораженє, та резултат бул 45:17 (22:5).
За ЖРК „Русин” бавели: Єлена Фейди, Аня Сендерак, Валентина Гарди, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак, Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди, Николина Зорич, Андрея Югик (c).
Ґоли за екипу Русина дали: Кяра Будински (8), Николина Зорич (5), Андрея Югик (2), Йована Шилованович (1) и Валентина Гарди (1).
Екипу Русина на стретнуцох водзели Мирослав Виславски и Доминика Планчак.
У идуцим, дзевятим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Нафтаґас” зоз Елемиру.