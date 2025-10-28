Рукометашки поражени у Оджаку

ОДЖАК – Женски рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 26. октобра, у Спортским центру у Оджаку одбавел шесте першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Оджак” и зазначел нове пораженє зоз резултатом 39:13 (19:5).
За ЖРК „Русин” бавели: Аня Сендерак, Валентина Гарди, Хана Будински, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак (c), Нада Сабадош, Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди и Николина Зорич.
Ґоли за екипу Русина дали: Андрияна Штранґар (4), Сабина Планчак (3), Николина Зорич (2), Кяра Будински (2), Йована Шилованович (1) и Марияна Сивч (1).
Екипу Русина водзели Мирослав Виславски и Доминика Планчак.
У идуцим шестим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Долово” зоз Долова.