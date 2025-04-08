Рукометашки страцели од Вербасу

ВЕРБАС – Женски рукометни клуб „Русин” всоботу 29. марца у Вербасу одбавел штварте першенствене стретнуце у другей полусезони Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Вербас” и зазначели пораженє зоз резултатом 40:27 (18:14).

Екипа Русина на соботовим стретнуцу у першим полчасу добре бавела процив екипи Вербасу и резултатски були виєдначени, дзе ше на полчас пошло зоз – 4. У другим полчасу домашнї пошвидшали бависко и були розбеганши по терену, док рукометашки Русина чежше доходзели до нагодох за ґол и то ше одражело на конєчни резултат.

У екипи Русина одличне стретнуце одбавели Сабина Планчак и Кяра Будински хтори вєдно дали 20 ґоли, док ше обачело одсуствованє двох бавячкох Александри и Андрияни Штранґар.

За ЖРК Русин наступели – Сабина Планчак (c), Оля Матияшевич, Хана Будински, Аня Симич, Марияна Сивч, Кяра Будински, Ема Венґрин, Тияна Сабадош, Йована Шилованович и Николина Гарди.

Ґоли за екипу Русина дали: Сабина Планчак (11), Кяра Будински (9), Аня Симич (3), Хана Будински (2) и Йована Шилованович (2).

Тренер – Сабина Планчак.

У идуцим першенственим стретнуцу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи ЖРК „Сонта” зоз Сонти.