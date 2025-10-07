Рукометашки страцели у Мокрину

МОКРИН – Женски рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 05. октобра, у спортскей гали у Мокрину одбавел треце першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Мокрин”, та зазначел пораженє, а резултат бул 46:26 (21:17).
За ЖРК „Русин” бавели: Валентина Гарди, Хана Будински, Аня Симич, Андрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак, Неда Сабадош, Ема Венґрин, Йована Шилованович, Николина Гарди, Андрея Югик (c) и Емина Симич.
Ґоли за екипу Русина дали: Кяра Будински (8), Андрея Югик (6), Сабина Планчак (4), Андрияна Штранґар (3), Хана Будински (2), Аня Симич (2) и Валентина Гарди (1).
Екипу Русина водзел Мирослав Виславски.
У идуцим штвартим першенственим колу ЖРК „Русин” будзе бавиц у Ябуки процив екипи ЖРК „Ябука 95”.