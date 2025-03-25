Лидер на таблїчки славел процив Русина

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 23. марца у спортскей гали у Руским Керестуре одбавел треце першенствене стретнуце другей полусезони Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „ПИК Приґревица” зоз Приґревици и зазначел пораженє зоз резултатом 28:32 (12:17).

За РК „Русин” наступели – Михайло Мудри, Виктор Микита, Лука Стойков, Предраґ Марянац, Филип Орос, Алекса Костелник, Филип Ноґо, Марко Слива и Филип Тома.

Ґоли за екипу Русина дали: Виктор Микита (6), Филип Орос (5), Алекса Костелник (5), Марко Слива (5), Филип Тома (4), Михайло Мудри (4) и Лука Стойков (1).

У идуцим 4. першенственим колу другей полусезони Трецей лиґи Войводини, РК „Русин” будзе бавиц у Бешки зоз екипу РК „Гайдук Бешка”.