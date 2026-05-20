Русадля и Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 23. мая, пията Задушна собота, служба будзе на 8 рано. Истого дня Саночне на 19 годзин и нє будзе служба у Водици.

На нєдзелю, 24. мая, Сошествиє св. Духа – Русадля. Служби на 9, 11:30 и вечарша на 19 г. Того дня и мированє.

На пондзелок, 25. мая, Други дзень Русадльох. Служби на 8 и на 10 годзин у церкви, и у Водици на 19 годзин з мированмьом. Процесия до Водици руша на 17 г. З вечаршу Службу почина и Водицов тидзень, та вец од стреди до соботи вечар у Водици служби з Молебеном на 19 годзин.

На вовторок, 26. мая, 173. Завитни дзень у Водици зоз Архиєрейску Службу Божу на 10 годзин, котру будзе предводзиц владика Георгий Джуджар, а казательнїк владика зоз Зренянину Мирко Штефкович.

На тот дзень наша парохия означи и свой ювилей – 275 роки од снованя и 380-рочнїцу Ужгородского зєдинєня.