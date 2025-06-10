Русадля пред Завитним дньом и у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз молитву Царю нєбесни, у катедралней церкви св. оца Миколая внєдзелю, 8. юния на Службох Божих, почало преславйованє Сошедствиє (Зиходзенє) Святого Духа – Русадля, єдного з найвекших християнских шветох, хторе ше того року преславює єднак по обидвох календарох.

На други дзень Русадльох, вчера вечар, у Марийовим святилищу Водици, означене и предвечериє Завитного дня, котри пада нєшка 10. юния, на треци дзень Русадльох, хтори ше означує у знаку Ювилейного 2025. року, як и у знаку 165-рочнїци од пошвецаня церкви у Водици.

Завитни дзень почал вчера на 17 годзин зоз процесию до Водици зоз порти катедралней церкви, а на 19 годзин у Водици була Служба Божа на старославянским на котрей наказовал директор Марийового святилища зоз Дорослова о. Арпад Веребелї.

И вон служел з домашнїма священїками о. Михайлом Шантом, о. Владимиром Медєшом и парохом о. Владиславом Варґом. Споведали о. Алексий Гудак и єромонах Платон Салак ЧСВВ, та велї вихасновали нагоду за св. Споведз и полни одпуст понеже Водица одпустове место у Ювилейним року.

По Служби бул Молебен до Богородици, и пригодна програма з нагоди водицового ювилею дзе з духовнима шпиванками наступели Женска шпивацка ґрупа Дому култури, Шпивацка ґрупа катедралней церкви и Шпивацка ґрупа младих з Каритасу.

На концу було и мированє вельочислених вирних котрих попри домашнїх було и з околних парохийох.

Нєшка на Завитни дзень, у Водици будзе римокатолїцка Служба Божа на 10 годзин, на котрей казательнїк ґенерални викар Суботицкого владичества и директор Марийового святилища „Бунарич”, коло Суботици, о. Желько Шипек.

На 11 наша Литурґия котру з нашим владиком Дюром Джуджаром будзе предводзиц и митрополит прешовски Йона Максим зоз Словацкей з священїками нашого владичества.

Уж од 10 годзин будзе нагода за св. Споведз, а обчекує ше приход вирних и з других наших парохийох.