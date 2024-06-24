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Русадля преславени у Дюрдьове

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 47 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей Церкви Рождества Пресвятей Богородици, вчера преславени перши дзень Сошествия Святого Духа, Русадля.

Дополадня Службу Божу служел о. Михаил Холошняй. По служби була Вечурня зоз специялнима молитвами до Духа Святого, на 15 годзин на грекокатолїцким теметове почало пошвацанє гробох, а при Крижу на 17 годзин служена Панахида.

Нєшка, на други дзень швета, Служба Божа будзе як и звичайно на 10 годзин, а на 18 годзин будзе Вечурня.

На треци дзень Служба Божа будзе вечар на 18 годзин, як по обичаю, за добру хвилю.

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