Русадля у Коцуре

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици внєдзелю, 4. юния, означени Русадля по юлиянским календаре.

З нагоди того швета у церкви служени Служби Божи, а коцурски вирни по цалим валалє оквицели облаки на своїх домох зоз желєнима конарчками и квецом, як то и обичай на тот дзень.

На Вельким теметове внєдзелю пополадню парох коцурски о. Владислав Рац служел парастос за шицких покойних. У заєднїцкей молитви, шицки парохиянє ше здогадли своїх милих покойних, а того дня о. Рац служел и панахиду на поєдинєчних гробох.

Другого дня Русадльох у грекокатолїцкей церкви будзе и мированє, а трецого дня того швета коцурски вирни нащивя Водицу.