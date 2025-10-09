Рушели швидки гайзибани од Беоґраду до Суботици

БЕОҐРАД – Перши швидки путнїцки гайзибани на релациї Беоґрад Центер–Суботица пущени стреду, 8. октобра, пополадню до транспорту. Гайзибани буду исц на кажди два годзини у обидвох напрямох, а до 12. октобра карти ше нє будзе наплацовац.

На наведзеней релациї орґанизовани транспорт „Интер сити” (Соко) и „Интер реґио” путнїцких гайзибанох.

Интер сити гайзибан будзе ставац на станїцох Нови Беоґрад, Петроварадин, Вербас Нова, Бачка Тополя и Суботица.

Интер реґио гайзибан будзе ставац на станїцох: Нови Беоґрад, Нова Пазова, Стара Пазова, Индїя, Петроварадин, Змаєво, Вербас Нова, Ловченац–Мали Идьош, Бачка Тополя и Жедник.

Карти мож превжац на каси за предаванє гайзибанских картох, прейґ сайту и мобилней апликациї „Србиявоз”.

После 12. октобра, карта у єдним напряме будзе 1.220 динари, а у обидвох напрямох 2.000 динари.