Пораженє у општинским дербию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелюу, 4. мая у Руским Керестуре одбавел дзешате першенствене стретнуце другей полусезони Подручней фодбалскей лиґи (ПФЛ) Зомбор процив екипи ФК „Червинка” зоз Червинки и поражени є у општинским дербию зоз резултатом 2:3.

Обидва ґоли за екипу Русина дал Петар Аґбаба.

Русин бавел у составе: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш (Иван Чапко), Желько Шомодї, Александар Кочиш (c), Виктор Надь, Деян Югик, Петар Аґбаба, Иван Планчак, Илия Йованович, Деян Будински и Деян Чернок.

На лавочки ище бул Михайло Надь, Давид Джуня, Дарко Гарди и Роберт Винаї.

Идуце 26. першенствене коло ПФЛ Зомбор ФК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю 11. мая у Пиньвиц процив екипи ФК „Славия”.

Стретнуце почнє на 17 годзин.