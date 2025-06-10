Русин закончел сезону на штвартим месце

ҐЛОЖАН – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 8. юния у Ґложану одбавел остатнє петнасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор за сезону 2024/25 процив екипи ФК „Будучносц” зоз Ґложану и зазначел пораженє зоз резултатом 5:1.

Ґол за екипу Русина дал Петар Аґбаба.

Русин бавел у составе: Михайло Надь (c), Владимир Кочиш, Стефан Тома, Александар Кочиш, Виктор Надь (Боян Надь), Оґнєн Маркович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Иван Планчак (Роберт Винаї), Илия Йованович и Деян Чернок (Деян Будински).

На лавочки ище бул Александар Драґутинович.

ФК „Русин” мал успишну сезону за собу, дзе после одбавених 30 колох закончел на 4. месце на таблїчки ПФЛ Зомбор зоз освоєнима 46 бодами. Зазначели 14 побиди, 4 стретнуца одбавели нєришено, док 12 стретнуца страцели.