Прешвечлїва побида на початку сезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин внєдзелю, 17. авґуста у Руским Керестуре одбавел перше першенствене стретнуце у новей сезони 2025/2026 Подручней фодбалскей лиґи (ПФЛ) Зомбор, а госцовала екипа ФК Липар и у општинским дербию екипа Русина победзела зоз резултатом 3:0.

За екипу Русина бавели: Михайло Надь, Владимир Кочиш, Александар Кочиш, Стефан Тома, Деян Чернок, Бранислав Иван, Деян Югик, Илия Йованович, Виктор Надь, Петар Аґбаба и Йован Шевич.

Ґоли за екипу Русина дали: Деян Югик, Петар Аґбаба и Йован Стойкович.

До бависка ище вошли: Йован Стойкович, Иван Планчак, Деян Будински и Шомодї Желько.

Шлїдуюце першенствене стретнуце хторе екипа Русина одбави, будзе на нєдзелю 24. авґуста у Сивцу, тиж у општинским дербию зоз екипу ФК Полет. Стретнуце почнє на 17:30 годзин.