Вельки бод на госцованю лидерови

БАЧКИ БРЕГ – Фодбалски клуб Русин внєдзелю, 7. септембра у Бачким Брегу одбавел штварте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Динамо 1923 и одбавел нєришено а резултат бул 1:1.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Стефан Тома, Бранислав Иван, Виктор Надь, Йован Шевич, Йован Стойкович, Деян Югик, Марко Савич, Илия Йованович и Деян Чернок.

Єдини ґол за екипу Русина дал Марко Савич.

До бависка ище вошли: Иван Планчак и Матей Саянкович.

У шлїдуюцим 5. першенственим колу ПФЛ Зомбор Русин будзе бавиц на нєдзелю 14. септембра у Руским Керестуре на Ярашу процив екипи ФК Младосц зоз Малого Бачу.

Стретнуце почнє на 16 годзин.