Два побиди и єдно пораженє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” внєдзелю 8. юния у Руским Керестуре одбавели три стретнуца у рамикох Розвойней лиґи процив екипи ФК „ВАТ” зоз Вербасу и зазначели два побиди и єдно стретнуце одбавели нєришено.

На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до другей, трецей, штвартей и пиятей класи основней школи.

1. ФК „Русин” 2016 – ФК „ВАТ” Вербас 2016 – 7:3. Ґоли за екипу Русина 2016 дали: Лени Грнчяр (2), Матей Варґа (1), Стефан Зорич (1), Видак Ковачевич (1), Павле Виславски (1) и Деян Шимко (1).

2. ФК „Русин” 2015 – ФК „ВАТ” Вербас 2015 – 11:1. Ґоли за екипу Русина 2015 дали: Лука Тасич (3), Дориян Попович (3), Михайло Шомодї (2), Стефан Такач (1), Марко Еделински (1) и Деян Шимко (1).

3. ФК „Русин” 2013/14/15 – ФК „ВАТ” Вербас 2013/14/15 – 12:12. Ґоли за екипу Русина 2013/14/15 дали: Давид Гарди (3), Страхиня Кршич (2), Андрей Надь (1), Алек Малацко (1), Даниєл Кишюгас (1), Дориян Попович (1), Еделински Марко (1), Лука Тасич (1) и Михайло Шомодї (1).

Млади русиновци одбавели вовторок 3. юния у Руским Керестуре тиж єдно стретнуце у рамикох Розвойней лиґи процив екипи ФК „Кула С”, кед одмерали моци процив парнякох зоз Кули. На тим стретнуцу бавели дзеци хтори ходза до другей класи основней школи.

ФК „Русин” 2016 – ФК „Кула С” 2016 – 7:3. Ґоли за екипу Русина дали: Милан Цвєтичанин (4), Лени Грнчяр (2) и Павле Виславски (1).

Тренер – Зденко Шомодї.

Шлїдуюце стретнуце хторе ФК „Русин” одбави у рамикох Розвойней лиґи будзе процив екипи Крущичу, а тиж заплановане же би ше одбавели и пририхтуюци стретнуца процив екипох Червинки и Лалитю.