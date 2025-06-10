Млади русиновци бавели на турниру у Србобрану

СРБОБРАН – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” внєдзелю 8. юния у Србобрану бавели 14. Мемориялни турнир „Синиша Ґаврилов”, дзе на трох одбавених стретнуцох зазначели єдну побиду и два пораженя и змаганє закончели у ґрупи.

На Мемориялним турниру у Србобрану участвовали 16 екипи хтори були розпоредзени до штирох ґрупох, а змагали ше дзеци хтори ходза до пешрей класи основней школи.

1. ФК „Србобран” белави – ФК „Русин” – 5:0.

2. ФК „Русин” – ФК „Татра” Кисач – 0:2.

3. ФК „Русин” – ФК „Будучносц” Банатски Двор – 1:0. Ґол за екипу Русина дал Димитри Хома.

За екипу Русина 2017 бавели: Леон Боднар, Лазар Тасич, Стефан Папуґа, Матей Югик, Феликс Ковач, Тони Пашо, Димитри Хома, Филип Папуґа, Николая Петкович, Лука Папуґа, Павле Бандич, Лука Кренїцки и Павле Папуґа.

На турниру 1. место освоєла екипа ФК Србобран белави, 2. место завжала екипа ФК Татра Кисач, док 3. место завжала екипа Искри зоз Коцура.

Орґанизатор 14. Мемориялного турнира у Србобрану була домашня екипа ФК „Србобран”.