Побида на концу сезони

ЗОМБОР – У остатнїм 10. колу другей полусезони пионирскей лиґи Зомбор – Сивер, пионире Русина внєдзелю 25. мая одбавели остатнє першенствене стретнуце у Зомборе процив екипи ФК „Раванґрад 2018” и зазначели побиду процив другопласованей екипи зоз резултатом 3:4.

Шицки штири ґоли за екипу Русина дали Теодор Штранґар (4).

Состав екипи Русина хтори бавел: Марко Драґутинович, Алекс Цвайґ, Даниел Надь, Давид Джуня, Теодор Штранґар (c), Андрей Чижмар, Марко Илич, Марко Колошняї, Лука Фа, Єлисей Пап и Алекса Сопка.

После одбавених 20. колох екипа Русина на 7. месце на таблїчки зоз 27. освоєнима бодами, дзе зазначела 8 побиди, 3 стретнуца одбавела нєришено, а 9 стретнуца страцела. Треба визначиц же Теодор Штранґар закончел як други стрилєц лиґи зоз датима 30 ґолами, док му перше место вимкло за єден ґол.

Тренер – Деян Йолич.