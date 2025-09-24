Екипа Русина госцовала у Кули

КУЛА – Младши катеґориї Фодбалского клуба Русин всоботу, 20. септембра у Кули одбавели пейц стретнуца Розвойней лиґи процив екипи ФК Кула и зазначели єдно пораженє и два стретнуца одбавели нєришено.
На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до першей, другей, трецей, штвартей, пиятей, шестей и седмей класи основней школи.
ФК Кула 2018/17 – ФК Русин 2018/17 – 3:4. Ґоли за екипу Русина дали: Александар Пекич (3) и Тони Пашо (1).
За екипу Русина 2018/17 бавели: Александар Пекич, Леон Кренїцки, Стефан Гарди, Филип Чуни, Юлиян Дудаш, Лука Максимовски, Лука Медєши, Тони Пашо, Павле Бандич, Павле Папуґа, Лука Папуґа, Лазар Тасич и Филип Папуґа.
ФК Кула 2017 – ФК Русин 2017 – 4:2. Ґоли за екипу Русина дали: Матей Югик и Лазар Тасич.
За екипу Русина 2017 бавели: Леон Боднар, Стефан Папуґа, Матей Югик, Тони Пашо, Лука Папуґа, Павле Папуґа, Лука Кренїцки, Лука Медєши, Димитри Хома, Павле Бандич, Лазар Тасич, Феликс Ковач и Филип Папуґа.
ФК Кула 2016 – ФК Русин 2016 – 9:2.
За екипу Русина 2016 бавели: Лени Грнчяр, Стефан Зорич, Марко Танович, Милан Цвєтичанин, Матей Варґа, Деян Шимко, Дарко Чизмар, Иван Чапко и Марко Планкош.
ФК Кула 2015 – ФК Русин 2015 – 3:0.
За екипу Русина 2015 бавели: Давид Гарди, Виктор Шимко, Лука Тасич, Дориян Попович, Михайло Шомодї, Стефан Такач, Марко Еделински, Андрей Чижмар.
ФК Кула 2014 – ФК Русин 2014 – 8:0.
За екипу Русина 2014 бавели: Мариян Стоянович, Даниєл Кишюгас, Тони Сивч, Лука Зелич и Алек Малацко.
Шлїдуюце стретнуце хторе ФК Русин одбави у рамикох Розвойней лиґи будзе у Руским Керестуре процив екипи ФК Кула С.