Пораженє у општинским дербию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 30. марца у Руским Керестуре одбавел пияте першенствене стретнуце другей полусезони ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Липар” и нєобчекованo є поражени у општинским дербию зоз резултатом 0:2.

Русин бавел у составе: Михайло Надь, Иван Планчак (Деян Будински), Владимир Кочиш (Матей Саянкович), Стефан Тома (c), Александар Кочиш, Деян Павлович (Желько Шомодї), Виктор Надь, Оґнєн Маркович, Деян Югик, Петар Аґбаба и Боян Надь.

На лавочки ище були: Александар Драґутинович, Борис Орос и Давид Джуня.

Идуце 21. першенствене коло ПФЛ Зомбор ФК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю 6. априла у Ґайдобри зоз екипу ФК „Герцеґовац”.

Стретнуце почнє на 16:00 годзин.