Русин и нарок у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” зоз Руского Керестура после законченей сезони 2023/2024. ше виборел же би и у шлїдуюцей сезони будзе бавиц у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор.

Бавяче Русина хтори витирвали и успишно винєсли сезону до конца: Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Стефан Мароєвич, Деян Павлович, Михаило Божович, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Иван Чапко, Илия Йованович, Деян Чернок, Матей Кршич, Иґор Грньчар, Лука Иличич, Деян Будински, Велько Шомодї, Тома Филип, Деян Барна.

Найефикаснєйши бавяче Русина були: Матей Саянкович хтори дал 16 ґоли, потим Илия Йованович хтори дал 15 ґоли и Дарко Сушич хтори дал 14 ґоли.

До висшого ранґу – Войводянскей лиґи директно ше пласовала екипа ФК „Кулпин” зоз Кулпину як першопласована, док екипа ФК „Будучносц” зоз Параґох през бараж стретнуце тиж вошла до Войводянскей лиґи.

До нїзшого ранґу випадли екипи: ФК „Соко” зоз Новей Ґайдобри, потим ФК „Кула” зоз Кули и ФК „Полет” зоз Каравукова.