РутенпресСпортТексти

Русин лєпши як Будучносц

автор Д. Барна
автор Д. Барна 53 Опатрене

САВИНЕ СЕЛО – Фодбалски клуб Русин одбавел и пияте пририхтуюце стретнуце, всоботу, 14. фебруара у Савиним Селу и бавел зоз екипу ФК „Будучносц”. Екипа Русина була лєпша и победзела, а резултат бул 1:2.

ФК „Будучносц” – ФК „Русин” – 1:2. Ґоли за екипу Русина дали: Марко Савич и Оґнєн Маркович.

Екипа Русина требала бавиц и внєдзелю, 15. фебруара у Керестуре кед требала госцовац екипа Искри зоз Коцура, медзитим пре подлу хвилю стретнуце одказане.

Шлїдуюце пририхтуюце стретнуце екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 22. фебруара у Бачким Добрим Полю зоз екипу Сутєска.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На соботу будзе отримани бал

Схадзка Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и...

Нашо атлетичаре участвовали на Першенству Сербиї

Општински дерби припаднул Русинови

У Србобрану отримани гуманитарни турнир