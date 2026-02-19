Русин лєпши як Будучносц

САВИНЕ СЕЛО – Фодбалски клуб Русин одбавел и пияте пририхтуюце стретнуце, всоботу, 14. фебруара у Савиним Селу и бавел зоз екипу ФК „Будучносц”. Екипа Русина була лєпша и победзела, а резултат бул 1:2.
ФК „Будучносц” – ФК „Русин” – 1:2. Ґоли за екипу Русина дали: Марко Савич и Оґнєн Маркович.
Екипа Русина требала бавиц и внєдзелю, 15. фебруара у Керестуре кед требала госцовац екипа Искри зоз Коцура, медзитим пре подлу хвилю стретнуце одказане.
Шлїдуюце пририхтуюце стретнуце екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 22. фебруара у Бачким Добрим Полю зоз екипу Сутєска.