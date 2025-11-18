Русин лєпши у дербию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внедзелю, 16. новембра, у Руским Керестуре одбавел штернасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „ЧСК” зоз Челарева и у дерби стретнуцу зазначел побиду зоз резултатом 2:1.

Ґоли на стретнуцу дали: Петар Аґбаба и Илия Йованович.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Желько Шомодї, Иван Бранислав, Йован Шевич, Петар Аґбаба, Иван Планчак, Илия Йованович, Александар Кочиш, Деян Чернок и Марко Савич.

До бависка вошли Виктор Надь и Теодор Штранґар, а на лавочки ище бул Михайло Надь.

У шлїдуюцим 15. першенственим колу ПФЛ Зомбор, тиж и остатнїм за тоту полусезону, екипа Русина будзе бавиц на соботу, 22. новембра, у Кляїчеве процив екипи ФК „Кордун”. Стретнуце почнє на 13 годзин.