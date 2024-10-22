Русин лєпши у општинским дербию

ЧЕРВИНКА – Фодбалски клуб „Русин” всоботу 19. октобра одбавел дзешате першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Црвенка и зазначел побиду у општинским дербию зоз резултатом 0:2.

Русин бавел у составе – Желько Орос, Стефан Тома, Боян Голик (Желько Шомодї), Александар Кочиш, Иван Рац (Виктор Надь), Оґнєн Маркович, Деян Югик, Матей Саянкович, Иван Чапко, Илия Йованович (Деян Будински) и Деян Чернок (Деян Павлович).

Ґоли за Русин дали: Деян Чернок и Деян Будински.

У идуцим 11. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю 27. октобра у Руским Керестуре процив екипи ФК Славия зоз Пиньвиц, а стретнуце почнє на 13:30 годзин.