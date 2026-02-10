СРБОБРАН/РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин одбавел ище два пририхтуюци стретнуца, дзе всоботу 7. фебруара госцовал у Србобрану и бавел зоз екипу ФК „Србобран”, док внєдзелю 8. фебруара на своїм терену у Руским Керестуре бавел зоз екипу ФК „Будучносц” зоз Параґох.
1. ФК „Србобран” – ФК „Русин” – 1:1. Ґол за екипу Русина дали: Матей Саянкович.
2. ФК „Русин” – ФК „Будучносц” – 5:2. Ґоли за екипу Русина дали: Деян Югик (3), Петар Аґбаба (1) и Теодор Штранґар (1).
Екипа Русина шлїдуюце пририхтуюце стретнуце будзе бавиц на соботу, 14. фебруара, зоз екипу Будучносци у Савиним Селу, док 15. фебруара шлїдзи „дерби” на Ярашу у Руским Керестуре зоз екипу Искри зоз Коцура.