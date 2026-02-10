РутенпресСпортТексти

Русин одбавел ище два пририхтуюци стретнуца

автор Д. Барна
автор Д. Барна 18 Опатрене

СРБОБРАН/РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин одбавел ище два пририхтуюци стретнуца, дзе всоботу 7. фебруара госцовал у Србобрану и бавел зоз екипу ФК „Србобран”, док внєдзелю 8. фебруара на своїм терену у Руским Керестуре бавел зоз екипу ФК „Будучносц” зоз Параґох.

1. ФК „Србобран” – ФК „Русин” – 1:1. Ґол за екипу Русина дали: Матей Саянкович.

2. ФК „Русин” – ФК „Будучносц” – 5:2. Ґоли за екипу Русина дали: Деян Югик (3), Петар Аґбаба (1) и Теодор Штранґар (1).

Екипа Русина шлїдуюце пририхтуюце стретнуце будзе бавиц на соботу, 14. фебруара, зоз екипу Будучносци у Савиним Селу, док 15. фебруара шлїдзи „дерби” на Ярашу у Руским Керестуре зоз екипу Искри зоз Коцура.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Драмски мемориял будзе у априлу

На штварток Скупштина КПД „Дюра Киш“

Огньогасци бренд валала

Млади наявели кампаню од дзверох до дзверох

Робиме добре вєдно