Русин поражени на старту сезони

МЛАДЕНОВО – Фодбалски клуб „Русин”, внєдзелю, 18. авґуста госцовал у Младенове дзе одбавел перше першенствене стретнуце, у сезони 2024/2025 Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, процив екипи Будучносц и зазначел пораженє зоз резултатом 4:0.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома (Лука Иличич), Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович (Иван Планчак), Виктор Надь (Деян Чернок), Оґнєн Маркович, Деян Югик, Матей Саянкович, Иван Чапко (Матей Кршич) и Илия Йованович.

У идуцим 2. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи Динамо 1923 зоз Бачкого Брегу, а стретнуце почнє на 17 годзин.