Русин поражени у Зомборе

ЗОМБОР – Фодбалски клуб „Русин” одбавел дзешате першенствене стретнуце ярнєй часци першенства, всоботу, 2. мая у Зомборе процив екипи ФК „Раванґрад 2018” и страцел, а конєчни резултат бул 3:1.

ФК „Раванґрад 2018” – ФК „Русин” – 3:1. Ґол за екипу Русина зоз пеналу дал Деян Югик.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Стефан Тома, Неманя Комленич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Бранислав Иван, Марко Савич и Деян Чернок.

До бависка вошли Виктор Надь и Теодор Штранґар а на лавочки ище бул Роберт Винаї.

Шлїдуюце першенствене стретнуце екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю, 10. мая, у Руским Керестуре процив екипи Кривань зоз Селенчи.

Стретнуце почнє на 17 годзин.