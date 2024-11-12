Русин прешвечлїви у Челареве

ЧЕЛАРЕВО – Фодбалски клуб Русин всоботу, 9. новембра у Челареве одбавел дванасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК ЧСК и зазначел прешвечлїву побиду зоз резултатом 0:4.

Русин бавел у составе – Михайло Надь (Александар Драґутинович), Стефан Тома, Желько Шомодї, Александар Кочиш, Деян Павлович, Оґнєн Маркович (Лука Иличич), Деян Югик, Матей Саянкович (Велько Шомодї), Иван Чапко (Виктор Надь), Илия Йованович и Деян Чернок (Деян Будински).

Ґоли за екипу Русина дали: Деян Павлович и Матей Саянкович дали по єден ґол и Деян Югик уписал два ґоли.

У идуцим 13. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю 17. новембра у Руским Керестуре процив екипи ФК Раднички зоз Зомбора, а стретнуце почнє на 13 годзин.