Русин страцел од лидера на таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотениски клуб „Русин” внєдзелю, 3. новембра у Руским Керестуре одбавел 3. коло Южно Бачкей лиґи процив екипи СТК „Бачка Паланка 2” зоз Бачкей Паланки и зазначел пораженє зоз вкупним резултатом 0:4.

За екипу СТК Русин на тим першенственим стретнуцу наступали: Михайло Сабадош, Стефан Горняк и Иван Чижмар.

У першим стретнуцу Иван Чижмар страцел зоз резултатом 1:3 по сетох.

У другим стретнуцу Стефан Горняк тиж зазначел пораженє зоз резултатом 2:3 по сетох.

У трецим стретнуцу Михайло Сабадош зазначел пораженє зоз резултатом 1:3 по сетох.

У дубл стретнуцу у тиму бавели Михайло Сабадош и Стефан Горняк и поражени су зоз резултатом 3:0 по сетох.

Пияте и шесте стретнуце нє бавенє понеже ше бави до штир добити партиї, а вкупни резултат у партийох на тим стретнуцу бул 0:4 за екипу СТК Бачка Паланка 2.

У шлїдуюцим 4. колу Южно Бачкей лиґи СТК Русин будзе бавиц зоз екипу СТК Egyseg 2.