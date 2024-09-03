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Русин страцел у финишу стретнуца

автор Д. Барна
автор Д. Барна 7 Опатрене

ЗОМБОР – Фодбалски клуб „Русин” всоботу, 31. авґуста у Зомборе одбавел треце першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ЖАК и зазначел пораженє зоз резултатом 2:0.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Боян Голик, Александар Кочиш (Стефан Тома), Виктор Надь (Деян Павлович), Оґнєн Маркович, Деян Югик, Матей Саянкович (Деян Будински), Лука Иличич (Иван Планчак), Иван Чапко (Матей Кршич), Илия Йованович и Деян Чернок.

У идуцим 4. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю, 8. септембра у Руским Керестуре процив екипи ФК Кривань зоз Селенчи, а стретнуце почнє на 16:30 годзин.

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