Русин у одличней сериї резултатох

БАЧКА ПАЛАНКА – Фодбалски клуб „Русин”, всоботу, 28. септембра у Бачкей Паланки у седмим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор бавел процив екипи Крила Країне дзе процив младей и квалитетней екипи зазначел важну побиду зоз резултатом 0:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Оґнєн Маркович, Деян Будински (Иван Рац), Деян Югик (Теодор Няради), Матей Саянкович (Виктор Надь), Иван Чапко, Илия Йованович и Деян Чернок (Велько Шомодї).

Побиднїцки ґол за Русин дал Деян Югик.

У идуцим 8. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю, 6. октобра у Руским Керестуре процив екипи ФК „Борац 46” зоз Обровцу, а стретнуце почнє на 15:30 годзин.