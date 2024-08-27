Русин указал добре бависко

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 25. авґуста у Руским Керестуре на Ярашу одбавел друге першенствене стретнуце у єшеньскей сезони ПФЛ Зомбор, а перше пред свою публику и зазначел побиду процив екипи Динамо 1923 зоз Бачкого Бреґу зоз резултатом 2:0.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Виктор Надь, Оґнєн Маркович (Желько Шомодї), Деян Югик, Матей Саянкович (Деян Будински), Лука Иличич (Иван Планчак), Илия Йованович и Деян Чернок (Матей Кршич).

ФК „Русин” зазначел першу побиду у новей сезони пред свою публику, у єдним моцним и квалитетним стретнуцу, а перши ґол за екипу Русина дал Деян Югик после одбавеней одличней акциї, док други ґол дал Деян Будински после гришки госцуюцей охрани, Деян дошол до лабди и дал ґол за три боди хтори остали у Керестуре.

У идуцим 3. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на соботу 31. авґуста у Зомборе процив екипи ЖАК, а стретнуце почнє на 16:30 годзин.