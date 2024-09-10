Русин уписал нови три боди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 8. септембра у Руским Керестуре одбавел штварте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Кривань зоз Селенчи и зазначел побиду зоз резултатом 2:1.

Перши ґол за Русин бул автоґол, док други ґол дал Деян Югик зоз пеналу.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Виктор Надь, Оґнєн Маркович, Деян Югик, Матей Саянкович (Иван Чапко), Лука Иличич (Деян Будински), Илия Йованович (Иван Планчак) и Деян Чернок (Деян Павлович).

У твардим стретнуцу на Ярашу дзе моци одмерали ФК Русин и ФК Кривань зоз Селенчи хтори того року нови у ПФЛ Зомбор, Керестурци зазначели другу побиду у сезони и уписали нови три боди пред свою публику.

У идуцим 5. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю 15. септембра у Липару процив екипи ФК Липар, а стретнуце почнє на 16 годзин.