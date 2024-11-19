Русин заш лєм виборел бод

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 17. новембра у Руским Керестуре одбавел тринасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Раднички” зоз Зомбора и зазначел нєришени резултат хтори на концу стретнуца глашел 2:2.

Русин бавел у составе – Александар Драґутинович, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш (Желько Шомодї), Деян Павлович, Оґнєн Маркович, Деян Югик (Лука Иличич), Матей Саянкович (Иван Планчак), Иван Чапко (Виктор Надь), Илия Йованович и Деян Чернок (Деян Будински).

Ґоли за екипу Русина дали: Оґнєн Маркович и Илия Йованович.

У идуцим 14. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на соботу 23. новембра у Зомборе процив екипи ФК „Раванґрад 2018”, а стретнуце почнє на 13 годзин.