Русин виборел нови три боди

ҐАЙДОБРА – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 6. априла, у Ґайдобри одбавел шесте першенствене стретнуце другей полусезони ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Херцеґовац” и зазначел важну побиду зоз резултатом 1:2.

Русин бавел у составе: Михайло Надь, Желько Шомодї (Виктор Надь), Владимир Кочиш, Стефан Тома (c), Александар Кочиш, Деян Павлович, Иван Планчак (Деян Будински), Деян Югик, Петар Аґбаба, Илия Йованович и Деян Чернок.

На лавочки ище були: Александар Драґутинович, Дарко Гарди и Боян Надь.

Ґоли за екипу Русина дали: Илия Йованович и Деян Югик.

Идуце 22. першенствене коло ПФЛ Зомбор ФК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю 13. априла у Руским Керестуре процив екипи ФК „Крила Країне” зоз Бачкей Паланки. Стретнуце почнє на 16:30 годзин.