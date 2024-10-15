Русин застановени у Брестовцу

БАЧКИ БРЕСТОВЕЦ – Фодбалски клуб „Русин”, внєдзелю 13. октобра у Бачким Брестовцу у дзевятим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, бавел процив екипи БСК и зазначел пораженє зоз резултатом 3:1.

Керестурски Русин бавел у составе – Желько Орос, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш (Деян Югик), Велько Шомодї (Иван Чапко), Виктор Надь (Желько Шомодї), Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Иван Планчак (Иван Рац), Илия Йованович и Деян Чернок (Боян Бранкович).

Ґол за Русин дал Иван Рац.

У идуцим 10. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на соботу 19. октобра у Червинки процив екипи ФК „Црвенка”, а стретнуце почнє на 15 годзин.