Русиновци бавели процив ЦФК зоз Вербасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младши катеґориї Фодбалского клуба Русин, всоботу, 28. марца одбавели у Спортскей гали у Руским Керестуре пейц пририхтуюци стретнуца зоз екипу ЦФК зоз Вербасу.

На тих стретнуцох бавели дзеци предшколского возросту, тиж и хтори ходза до першей, другей, трецей и штвартей класи основней школи.

1. ФК Русин 2015 – ФК ЦФК 2015 – 8:6. Ґоли за екипу Русина дали: Лука Тасич (3), Михайло Шомодї (2), Дорийан Попович (2) и Стефан Такач.

2. ФК Русин 2016 – ФК ЦФК 2016 – 1:6. Ґол за екипу Русина дал Павле Виславски.

3. ФК Русин 2017 – ФК ЦФК 2017 – 3:0. Шицки три ґоли за екипу Русина дал Лука Кренїцки.

4. ФК Русин 2018 – ФК ЦФК 2018 – 0:0.

5. ФК Русин 2019/20 – ФК ЦФК 2019/20 – 0:1.

Екипи Русина водзели Зденко Шомодї, Денис Югик и Михайло Хома.