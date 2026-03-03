Русиновци лєпши як Будучносц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Кадети фодбалского клуба Русин одбавели пририхтуюце стретнуце всоботу, 28. фебруара у Руским Керестуре на Ярашу, процив екипи Будучносц зоз Савиного Села. Екипа Русина була лєпша и победзела, а резултат бул 2:1.
ФК Русин – ФК Будучносц – 2:1. Ґоли за екипу Русина дали: Лука Фа и Алекса Сопка.
За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Лука Фа, Даниєл Надь, Теодор Штранґар, Алекса Сопка, Давид Джуня, Михайло Грубеня, Марко Илич, Андрей Чижмар, Марко Колошняї, Алекс Цвайґ и Тони Ороз.
Екипу водзел Деян Йолич.
Кадетска лиґа почнє на соботу, 14. марца, кед екипа Русина будзе бавиц зоз екипу Спектар у Зомборе.