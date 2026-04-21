Русиновци надбавели парнякох зоз Оджаку

ОДЖАК – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Русин” всоботу, 18. априла, у Оджаку одбавели пририхтуюце стретнуце процив екипи ОФК „Оджак” и победзели, а у ефикасним стретнуцу конєчни резултат бул 4:5.
На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до трецей класи основней школи.
ОФК „Оджак” 2016 – ФК „ Русин” 2016 – 4:5. Ґоли за екипу Русина дали: Михайло Шомодї (2), Павле Виславски (2) и Матей Варґа (1).
За екипу Русина бавели: Павле Виславски, Милан Цвєтичанин, Матей Варґа, Деян Шимко, Иван Чапко, Тадей Сеґеди, Лени Грнчяр, Михайло Шомодї, Марко Танович и Страхиня Кршич.
Екипу Русина 2016 водзел Зденко Шомодї.