Русиновци у полуфиналу

автор Д. Барна 16 Опатрене

СРБОБРАН – У рамикох Жимскей лиґи, всоботу 7. януара у Србобрану, екипа Русина одбавела два стретнуца процив екипох ФК „Будучносц” зоз Савиного Села и ФК „Томиславци” зоз Томиславцох и победзели на обидвох стретнуцох.

На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до другей класи основней школи.

1. ФК „Будучносц” 2017 – ФК „Русин” 2017 – 2:3. Ґоли за екипу Русина дали: Матей Югик, Лука Кренїцки и Димитри Хома.

2. ФК „Русин” 2017 – ФК „Томиславци” 2017 – 3:0. Ґоли за екипу Русина дали: Лука Кренїцки (2) и Тони Пашо.

Екипа Русина зоз побидами у остатнїх двох колох пласовала ше до полуфинала у Жимскей лиґи, а будзе бавиц процив домашнєй екипи ФК „Србобран 2”.

Екипу Русина на стретнуцох водзел Денис Югик.

