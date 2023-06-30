Русиново когуцики и пионире бавели процив Вербащаньох и Крущичаньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У викенду за нами, фодбалере Русину младшей катеґориї на домашнїм Ярашу одбавели стретнуца процив своїх парнякох зоз Вербасу и Крущичу у рамикох своєй Розвойней лиґи.

Перши дзень, бавели процив екипи ЦФК Вербас, процив хторей зазначели єдну побиду и два пораженя, а такой шлїдуюцого дня, всоботу, процив сушедней Младосци з Крущичу однєсли єдну побиду, єдно пораженє, а єдно стретнуце одбавели нєришено. На терену моци мерали дзеци возросту од 1. по 6. класу основней школи хтори були подзелєни до трох екипох.

Пияток, перше наступели наймладши, дзеци 1. и 2. класи, хтори одбавели нєизвесне стретнуце по конєц, процив екипи з Вербасу зоз резултатом 8:7.

У исти час, паралелно, на терену ше одвивало ище єдно стретнуце дзе бавели дзеци 3. класи, єдина екипа хтора од єшенї шорує скоро сами побиди, та так предлужела и процив реномираного клубу з Вербасу, хторого победзели з 3:2.

Шлїдуюца екипа була помишана з дзецми трох ґенерацийох 4. 5. и 6. класи хтора страцела од Вербасу зоз 6:2.

Шлїдуюцого дня, всоботу, у рамикох истей Розвойней лиґи алє тераз процив Младосци з Крущичу, перше наступели найстарши дзеци 4. 5. и 6. класи основней школи хтори страцели зоз 6:3. Шлїдуюци наступели дзеци 3. класи, хтори Крущичаньох победзели зоз 2:1. На концу, наймладши дзеци 1. и 2. класи, одбавели нєришено зоз 3:3, а на пенали победзели зоз 8:5.